Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит эксклюзивную версию NVIDIA DLSS, которой нет на других видеокартах компании

Одним из наиболее интересных аспектов является внедрение DLSS от NVIDIA. Однако, последние сливы указывают на то, что в грядущей новинке будет использована уникальная версия технологии.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это инструмент, который с помощью искусственного интеллекта улучшает производительность и качество изображения в играх.

Он сначала рендерит игру в более низком разрешении, а затем масштабирует её до нативного разрешения с помощью алгоритмов ИИ. Данный процесс может удвоить производительность без потери качества изображения.

Недавно Nintendo опубликовала вакансию, в которой ищет инженера по данным для интеграции технологий машинного обучения на платформах с низким энергопотреблением.

Это намекает на то, что компания работает над адаптацией DLSS для своей новой консоли, учитывая ограниченное пространство для интеграции технологии.