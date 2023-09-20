Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит эксклюзивную версию NVIDIA DLSS, которой нет на других видеокартах компании

Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит эксклюзивную версию NVIDIA DLSS, которой нет на других видеокартах компанииЖдём релиза приставки в 2024 году
В преддверии выхода Nintendo Switch 2, информация о консоли появляется практически каждый день.
Одним из наиболее интересных аспектов является внедрение DLSS от NVIDIA. Однако, последние сливы указывают на то, что в грядущей новинке будет использована уникальная версия технологии.
DLSS (Deep Learning Super Sampling) — это инструмент, который с помощью искусственного интеллекта улучшает производительность и качество изображения в играх.
Он сначала рендерит игру в более низком разрешении, а затем масштабирует её до нативного разрешения с помощью алгоритмов ИИ. Данный процесс может удвоить производительность без потери качества изображения.
Недавно Nintendo опубликовала вакансию, в которой ищет инженера по данным для интеграции технологий машинного обучения на платформах с низким энергопотреблением.
Это намекает на то, что компания работает над адаптацией DLSS для своей новой консоли, учитывая ограниченное пространство для интеграции технологии.