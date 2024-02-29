Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку карт памяти со скоростью выше, чем у многих SSD-накопителей

Опубликовано 29 февраля 2024, 16:02
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Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку карт памяти со скоростью выше, чем у многих SSD-накопителейЯпонцы впереди планеты всей
Новая портативная консоль Nintendo Switch 2 сможет похвастаться не только мощным процессором, но и революционной системой хранения данных.
По данным ITHome, Switch 2 будет поддерживать высокоскоростные карты памяти Samsung, созданные с использованием технологии SD Express.
Эти карты памяти, представленные Samsung накануне, 28 февраля 2024 года, могут похвастаться невероятной для своего класса пропускной способностью — до 800 МБ/с при последовательном чтении.
Если слухи верны, Nintendo Switch 2 станет первым мобильным игровым устройством, где скорость работы накопителя может быть выше, чем у компьютерного SSD.
Для сравнения, текущие версии консоли поддерживают microSD-карты со скоростью не более 60 МБ/с.
Ожидается, что Nintendo Switch 2 выйдет в марте 2025 года.