Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку карт памяти со скоростью выше, чем у многих SSD-накопителей

По данным ITHome, Switch 2 будет поддерживать высокоскоростные карты памяти Samsung, созданные с использованием технологии SD Express.

Эти карты памяти, представленные Samsung накануне, 28 февраля 2024 года, могут похвастаться невероятной для своего класса пропускной способностью — до 800 МБ/с при последовательном чтении.

Если слухи верны, Nintendo Switch 2 станет первым мобильным игровым устройством, где скорость работы накопителя может быть выше, чем у компьютерного SSD.

Для сравнения, текущие версии консоли поддерживают microSD-карты со скоростью не более 60 МБ/с.

Ожидается, что Nintendo Switch 2 выйдет в марте 2025 года.