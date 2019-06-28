Карманная консоль Nintendo Switch в России стала популярнее, чем Xbox

Доля Switch в общих продажах Nintendo составляет около 85%, оставшуюся долю занимают такие приставки как Nintendo 2DS XL и 3DS XL, а также переиздание ретро-консолей Nintendo Classic Mini NES и SNES.

“Преимущество консоли Nintendo Switch заключается в ее универсальном форм-факторе. Вы можете комфортно играть как дома, так и в дороге, без любых ограничений”, — отмечает глава департамента “Развлечения и фото/видео” Группы “М.Видео-Эльдорадо” Олег Резников. “На распространение консоли также влияет большой выбор эксклюзивных игр и регулярно пополняемый ассортимент из числа наиболее популярных мультиформатных тайтлов. Мы также наблюдаем повышенный спрос на эксклюзивные дополнения Nintendo Labo, интерактивные фигурки и карты amiibo, которые выполняют обучающую функцию, дополняют игровой процесс и делают его ещё интереснее.”