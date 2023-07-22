Карманная консоль Sony Project Q оказалась обычным Android-планшетом с кнопками

20:27, 22 июля 2023
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Карманная консоль Sony Project Q оказалась обычным Android-планшетом с кнопкамиНо это даёт и плюсы
Энтузиаст на фото показал работу консоли для облачного гейминга Sony Project Q. Оказалось, что это планшет Sony с ручками и кнопками, работающий под управлением Android.
По умолчанию установлены некоторые системные утилиты Android. Приставка предназначена для запуска игр с PlayStation 5 посредством приложения PS Remote Play, доступного на мобильных устройствах.
И раз речь идёт об этой операционной системе, возможно, пользователям Project Q будут доступны другие облачные технологии, включая запуск десктопных игр через сервисы GeForce NOW, Xbox Cloud и другие.
При этом у Project Q слабая автономность. Без подзаряди играть можно будет не более 4 часов.