Карманная консоль Sony Project Q оказалась обычным Android-планшетом с кнопками

По умолчанию установлены некоторые системные утилиты Android. Приставка предназначена для запуска игр с PlayStation 5 посредством приложения PS Remote Play, доступного на мобильных устройствах.

И раз речь идёт об этой операционной системе, возможно, пользователям Project Q будут доступны другие облачные технологии, включая запуск десктопных игр через сервисы GeForce NOW, Xbox Cloud и другие.

При этом у Project Q слабая автономность. Без подзаряди играть можно будет не более 4 часов.