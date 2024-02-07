Карманная версия Xbox появится одновременного с консолью следующего поколения от Microsoft

Оно будет способно нативно запускать Xbox-игры, а также поддерживать облачный гейминг. Эту информацию раскрыли в последнем эпизоде подкаста XNC — Xbox News Cast.

Именно там один из участников под ником Middleagegameguy поделился, что консоль планируется к выпуску в 2026 году и будет представлена в двух модификациях: традиционной игровой консоли, подобной Xbox One и Xbox Series X, и более доступной карманной версии.

С учетом слухов о том, что Microsoft может начать выпускать некоторые из своих эксклюзивов, таких как Starfield и серия Gears of War, на консолях Sony, возникают вопросы о привлекательности еще одной консоли от самой компании.