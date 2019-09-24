Карманную игровую консоль Nintendo запустили на магнитоле из 1980-х гг

Что интересно, изначально в консоли не предусмотрена возможность подключения к внешнему экрану. О том, что такое ограничение вызвано отсутствием необходимых компонентов внутри самой консоли, было выяснено при ее разборе. Но несмотря на это, автор с канала My Mate VINCE смог обойти “запрет” от Nintendo, в результате чего у него получилось вывести картинку с Nintendo Switch Lite на экран старого магнитофона.

К сожалению, видеоблогер не опубликовал подробной инструкции, как добиться такого же результата, но на видео можно заметить достаточно сложную установку, состоящую аж из нескольких проводов и кассетного проигрывателя.