Карманную консоль Nintendo Switch 2 анонсируют уже в январе 2025 года

Эта информация поступила от пользователя на форуме Famiboards, который ранее предоставлял точные сведения о планах компании, а также из аналогичного сообщения в китайской социальной сети Weibo.

Ранее президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, подтвердил, что преемник Switch будет представлен в текущем финансовом году, который завершается в марте 2025 года.

Ожидается, что новая консоль сохранит концепцию гибридного устройства с возможностью использования как в портативном, так и в стационарном режимах.

Среди предполагаемых характеристик упоминаются 8-дюймовый экран с разрешением 1080p и поддержка обратной совместимости с играми для оригинального Switch.