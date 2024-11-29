Карманную консоль Nintendo Switch 2 анонсируют уже в январе 2025 года

Опубликовано 29 ноября 2024, 16:151 мин.
Карманную консоль Nintendo Switch 2 анонсируют уже в январе 2025 годаЕсть шансы, что карманность будет спорной
Согласно последним слухам, Nintendo планирует анонсировать свою новую портативную консоль, известную как Switch 2, в январе 2025 года, с последующим выпуском в марте того же года.
Эта информация поступила от пользователя на форуме Famiboards, который ранее предоставлял точные сведения о планах компании, а также из аналогичного сообщения в китайской социальной сети Weibo.
Ранее президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, подтвердил, что преемник Switch будет представлен в текущем финансовом году, который завершается в марте 2025 года.
Ожидается, что новая консоль сохранит концепцию гибридного устройства с возможностью использования как в портативном, так и в стационарном режимах.
Среди предполагаемых характеристик упоминаются 8-дюймовый экран с разрешением 1080p и поддержка обратной совместимости с играми для оригинального Switch.