Карманную консоль Steam Deck на процессоре AMD впервые разобрали

Как и ожидалось, разборка устройства начинается со снятия задней панели. Для этого необходимо открутить несколько винтов. Затем пользователю будет доступна возможность снять стик — он закреплён тремя винтами, а убрать его можно вместе с небольшой платой.

Что же до SSD-накопителя, то его Valve разместила в правой части Steam Deck. Для его снятия необходимо убрать металлический защитный экран, после чего отсоединить диск от батареи и открутить винт.

Отметим, что представители компании подчеркнули опасность установки сторонних SSD в Steam Deck. Якобы они могут нанести повреждения устройству. Это может быть связано с рядом фактором, в том числе и требованием большей энергии, что по итогу приведёт к перегреву Steam Deck и уменьшению жизненного цикла батареи.