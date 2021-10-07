Игры
Сегодня в 09:25
1 мин.

Карманную консоль Steam Deck на процессоре AMD впервые разобрали

Оказалось, что это не такая уж и сложная процедура
Портативной консоли Steam Deck только предстоит выйти, а её создатели уже опубликовали видео с разборкой девайса. Специалисты Valve показали, как снимаются стики и SSD, при этом предупредив игроков, что делать этого самостоятельно не стоит.
Карманную консоль Steam Deck на процессоре AMD впервые разобрали

Как и ожидалось, разборка устройства начинается со снятия задней панели. Для этого необходимо открутить несколько винтов. Затем пользователю будет доступна возможность снять стик — он закреплён тремя винтами, а убрать его можно вместе с небольшой платой.

Что же до SSD-накопителя, то его Valve разместила в правой части Steam Deck. Для его снятия необходимо убрать металлический защитный экран, после чего отсоединить диск от батареи и открутить винт.

Отметим, что представители компании подчеркнули опасность установки сторонних SSD в Steam Deck. Якобы они могут нанести повреждения устройству. Это может быть связано с рядом фактором, в том числе и требованием большей энергии, что по итогу приведёт к перегреву Steam Deck и уменьшению жизненного цикла батареи.