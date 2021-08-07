Картридж для «Dendy» продали за два миллиона долларов

Игру продали на аукционе, организованном частным финтех-стартапом Rally, — организовывает торги, на которых участники продают доли в физических коллекционных предметах. Как сообщается, участники выручили 900% от средств, вложенных в покупку долей.

Отмечается, что все предметы игровой индустрии из 90-х, всё, что является уже вышедшим из использования, становится ценнее с точки зрения организаторов торгов. Поэтому неудивительно, если в будущем те же картриджи будут стоить ещё дороже.