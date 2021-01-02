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«Казахского журналиста» Бората перенесли в Cyberpunk 2077
«Нраица»
Cyberpunk 2077 — очень яркое явление, порадившее вокруг себя кучу инфоповодов под самый конец 2020 года. И даже сейчас, в 2021-м, она продолжает вызывать интерес пользователей. На этот раз причиной обсуждения стало появления видео, в котором известный «казахский журналист» Борат попадает в Найт-Сити — место действия Cyberpunk 2077.
Судя по тому, что удалось выяснить нашей редакции, первоначально ролик появился на YouTube-канале Video Junkiee. В нём автор показывает, как бы мог выглядеть документальный фильм Бората, если бы он приехал не в США нашего времени, а в кибергород будущего:
Что интересно, автор юмористического видео также показал процесс создания своего творения. Благодаря этому можно увидеть, как создателю ролика приходилось вручную отрисовывать свет и тень в некоторых фрагментах, а также «восстанавливать» потерянные куски Бората: