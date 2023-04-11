Казанский школьник тайком от родителей потратил 30 тысяч рублей на экипировку в игре Standoff 2

В какой-то момент ему написал в Telegram неизвестный и предложил закупиться игровой экипировкой. Юный геймер сразу согласился, тайком достал родительскую карту и потратил 30 тысяч рублей, следуя инструкциям «продавца».

Как только мама поняла что произошло, написала заявление в полицию.