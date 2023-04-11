Казанский школьник тайком от родителей потратил 30 тысяч рублей на экипировку в игре Standoff 2

13:42, 11 апреля 2023
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Казанский школьник тайком от родителей потратил 30 тысяч рублей на экипировку в игре Standoff 2Мама написала заявление в полицию
Школьник из Казани, судя по всему, стал жертвой мошенников. В свободное время мальчик играет в Standoff 2.
Фото: Wallpaperaccess.com
В какой-то момент ему написал в Telegram неизвестный и предложил закупиться игровой экипировкой. Юный геймер сразу согласился, тайком достал родительскую карту и потратил 30 тысяч рублей, следуя инструкциям «продавца».
Как только мама поняла что произошло, написала заявление в полицию.