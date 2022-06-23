Хакер «увёл» у коллекционера игровых предметов на $2 млн

В ночь с 21 на 22 июня хакер перехватил управление аккаунтом и начал распродавать предметы, а некоторые из них бесплатно отправлять на другие учётные записи. Скорее всего, они также принадлежат хакеру.

Причём ohnePixel лишился даже предметов, существующих в единственном экземпляре. Например, облик ножа Karambit, который появился в игре в результате ошибки. Стоимость этого предмета составляет $1,4 млн.

Отмечается, что сейчас ohnePixel пытается связаться со службой поддержки Valve, чтобы как можно быстрее восстановить контроль на своей коллекцией.