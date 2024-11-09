Хакер Vizor похвастал баном «тысяч игроков» Call of Duty

Издатель игр, компания Activision, признала взлом системы безопасности игр Ricochet, которая используется в Call of Duty и Warzone, и заявила, что какое-то количество игроков пострадало от действий хакера, но число таких пользователей «незначительно». Однако, по словам Vizor, связавшегося с TechCrunch, на самом деле он забанил «тысячи и тысячи» легальных геймеров, не читеров.

Судя по его действиям, он ответил эксплойтом на ужесточение политики Activision в отношении читеров. Взломать систему ему удалось посредством уязвимости в системе Ricochet. Vizor узнал, что античит Ricochet сканирует устройства игроков на наличие специальных зашифрованных строк, которые для античита являются триггером.

Хакер рассказал, что в личных сообщениях отправлял игрокам зашифрованные строки с фразой «Trigger Bot», на что сразу реагировал Ricochet и банил эти аккаунты. Таким образом он спровоцировал бан акаунтов геймеров Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone.

«Я мог бы делать это годами, и пока я выбирал случайных игроков, а не кого-то известного, это оставалось бы незамеченным», — заявил хакер.