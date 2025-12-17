Хакер voices38 взломал еще одну игру с DRM-защитой Denuvo

По его словам, этот подход нельзя считать надежным: подобные кряки могут перестать работать после обновлений драйверов или операционной системы.

Взлом F1 2021 вновь подогрел дискуссию вокруг эффективности Denuvo и того, насколько оправдано использование сложных DRM-механизмов в играх спустя годы после релиза.