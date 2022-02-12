Хакера осудили за взлом Nintendo Switch

Обвинение заключается в том, что Боузер в составе хакерской группы Team Xecuter занимался администрированием сайтов для продажи программs SX Pro для взлома игр, которая подключается к Nintendo Switch и позволяет запускать на ней пиратские игры.

Таким образом хакеры взламывали игры, а затем создавали мод-чипы для взлома консоли Nintendo Switch. Кроме Боузера в состав группы входит ещё порядка 10 человек, которые занимаются веб-дизайном сайтов, разработкой для поиска уязвимостей в игровых консолях, продажей устройств для взлома по всему миру.

«По оценкам, эта пиратская схема нанесла компаниям, занимающимся видеоиграми, ущерб в размере более 65 миллионов долларов», — заявил прокурор США Ник Браун.