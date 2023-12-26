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Игры
15:45, 26 декабря 2023
1 мин.

Хакерский слив раскрыл более жестокие концовки GTA 5, так и не попавшие в игру

Прям Mortal Kombat какой-то

Недавний хакерский слив раскрыл неизвестные ранее детали о Grand Theft Auto 5 от Rockstar Games.

В результате взлома в сеть попал полный исходный код игры, включая планы на выпуск однопользовательских DLC и альтернативные концовки сюжета.

Оказалось, что разработчики изначально задумывали для главных героев гораздо более жестокие финалы, чем те, что в итоге попали в игру.

Так, в одной из неиспользованных концовок Франклин бросал Майкла на лопасти полицейского вертолета, что приводило к его расчленению на мелкие кусочки. В другой концовке Тревора замораживали жидким азотом, после чего Майкл разбивал его тело на осколки.

Эти сцены были подробно описаны в слитом коде, включая готовые скрипты, диалоги и даже озвучку.

Причины, по которым разработчики отказались от этих жестоких концовок, остаются неизвестными.

Источник:PlayGround.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#GTA V
,
#утечка
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