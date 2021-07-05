Хакеры атаковали популярную онлайн-игру ради спасения другого проекта от тех же разработчиков

Игры
Сегодня в 10:15
Хакеры атаковали популярную онлайн-игру ради спасения другого проекта от тех же разработчиковПравда, сами создатели игры не торопятся её спасать
Накануне вечером игроки королевской битвы Apex Legends не могли подключиться к сессии. Вместо кнопки «Играть» они видели надпись «SaveTitanfall» («Спасите Titanfall»). Таким образом хакеры, взломавшие популярный онлайн-шутер от Respawn Entertainment решили напомнить о другом проекте студии — Titanfall.
Началась эта история ещё в прошлом году. Тогда FPS с возможностью объединяться с титанами появилась в Steam, что привлекло к проекту большое количество новых игроков. Но вместе с тем обе части игры подверглись DDoS-атакам, с которыми разработчики обещали расправиться ещё в апреле, пишет The Verge.
В итоге Respawn Entertainment так и не решила проблему, сконцентрировавшись исключительно на Apex. И через взлом их главного проекта, хакеры решили напомнить о Titanfall.
Доступ к кнопке «Играть» вернулся уже сегодня утром, представители студии попросили прощения у игроков за внезапную поломку. Но при этом никаких комментариев касательно проекта, ставшего причиной произошедшего, так и не дали.