Хакеры атаковали популярную онлайн-игру ради спасения другого проекта от тех же разработчиков

Началась эта история ещё в прошлом году. Тогда FPS с возможностью объединяться с титанами появилась в Steam, что привлекло к проекту большое количество новых игроков. Но вместе с тем обе части игры подверглись DDoS-атакам, с которыми разработчики обещали расправиться ещё в апреле, пишет The Verge.

В итоге Respawn Entertainment так и не решила проблему, сконцентрировавшись исключительно на Apex. И через взлом их главного проекта, хакеры решили напомнить о Titanfall.

Доступ к кнопке «Играть» вернулся уже сегодня утром, представители студии попросили прощения у игроков за внезапную поломку. Но при этом никаких комментариев касательно проекта, ставшего причиной произошедшего, так и не дали.