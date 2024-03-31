Хакеры начали красть пароли и другие данные у читеров в Call of Duty

Причём ситуация интересная: пароли и прочие данные были украдены только у тех пользователей, которые регулярно использовали читерское ПО для нечестного преимущества в играх. Activision официально об этом не сообщала, но отреагировала на жалобы о краже данных таких пользователей.

К тому же на издание вышел некто Zeebler, распространитель софта для читеров, рассказавший, что не имеет отношения к краже данных, но знает, что хакеры заражали читерское ПО программами для кражи паролей и другой конфиденциальной информации, чтобы получить доступ к кошелькам с криптовалютой. Кроме того, Zeebler передал TechCrunch базу якобы похищенных логинов и паролей читеров.