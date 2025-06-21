Игры
Опубликовано 21 июня 2025, 19:11
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Хакеры начали распространять заражённые моды для Minecraft

Вредоносная кампания нацелена на детей
Эксперт по кибербезопасности вскрыли масштабную вредоносную кампанию по распространению заражённых модов для Minecraft.
Хакеры начали распространять заражённые моды для Minecraft
© Nina Rivas / Unsplash

Известно, что «последняя партия шпионских программ» нацелена именно на юных игроков, потому что основная аудитория Minecraft — дети и подростки. Как сообщает Bleeping Computer, хакеры из киберпреступной группировки Stargazers Ghost, «предположительно из русскоязычной страны», стремятся к получению информации о логинах игроков, контактах в игре и социальных сетях, а также их цель — кража личных данных из кэша браузера и других приложений.

Вредоносные моды были распространены по более чем 500 репозиториям на GitHub, и были спрятаны в Java-установщиках Minecraft, чтобы обойти системы антивирусной защиты.

Хотя репозитории GitHub проверяются на вредоносные программы, централизованная система безопасности компании может быть уязвима перед злоумышленниками. Для безопасности рекомендуется внимательно проверять страницы GitHub и тестировать моды на отдельной учётной записи. В случае поиска модов для Minecraft советуют использовать официальные модификации из Bedrock Edition.