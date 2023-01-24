Хакеры нашли лазейку в игре GTA V для атак на геймеров

При этом уязвимость, которой разработчики из Rockstar присвоили идентификатор CVE-2023-24059, известна достаточно давно. Раньше эту лазейку использовали для накрутки рейтинга.

В связи с вновь обнаруженной уязвимостью сообщество GTA V призвало геймеров временно не устанавливать игру на компьютеры. Разработчики пообещали исправить проблему раз и навсегда. Как только патч будет выпущен, о необходимости его установки сообщат отдельно.

«Подобная уязвимость в такой популярной игре встречается редко, и потенциально она может оказать огромное влияние на игроков», — отметил специалист по безопасности Джаввад Малик из агентства KnowBe4.