Хакеры научились майнить криптовалюту через вирусы в GTA 5

Согласно опубликованным данным, после того на компьютер попал вирус Crackonosh, он начинает эксплуатировать мощность компьютера. При этом у самого пользователи нет возможности его обнаружить. Заподозрить зараженность компьютера в данном случае можно по спаду производительности, а также росту трат на электричество.

Таким образом начиная с 2018 года хакеры смогли заработать порядка 2 млн долларов на майнинге криптовалюты Monero. Сообщается, что зачастую о проблемах говорили пользователи из Бразилии, Индии и Филиппин.

“Crackonosh предпринимает несколько шагов, чтобы защитить себя. Например, отключает обновления Windows и удаляет антивирусные программы”, — отмечается в CNBC.