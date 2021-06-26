Хакеры научились майнить криптовалюту через вирусы в GTA 5

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Хакеры научились майнить криптовалюту через вирусы в GTA 5The Sims 4, Far Cry 5 и прочих играх
Специалисты Avast поделились результатами очередного исследования. В его рамках выяснилось, что хакеры для майнинга криптовалюты начали пользоваться вирусами в GTA 5, The Sims 4, Far Cry 5 и прочих играх.
Согласно опубликованным данным, после того на компьютер попал вирус Crackonosh, он начинает эксплуатировать мощность компьютера. При этом у самого пользователи нет возможности его обнаружить. Заподозрить зараженность компьютера в данном случае можно по спаду производительности, а также росту трат на электричество.
Таким образом начиная с 2018 года хакеры смогли заработать порядка 2 млн долларов на майнинге криптовалюты Monero. Сообщается, что зачастую о проблемах говорили пользователи из Бразилии, Индии и Филиппин.
“Crackonosh предпринимает несколько шагов, чтобы защитить себя. Например, отключает обновления Windows и удаляет антивирусные программы”, — отмечается в CNBC.