Хакеры научились вмешиваться в чужое одиночное прохождение GTA V из-за уязвимости в коде игры

Сообщается, что в таком случае читеру даже не нужно находиться в игровой сессии для использования уязвимости. Что самое неприятное во всём этом, так это то, что всё то же самое можно сделать и в лобби Grand Theft Auto Online.

О проблеме первым рассказал пользователь Twitter под ником TezFunz2. Чтобы защититься от уязвимости, он рекомендовал использовать брандмауэр — с его помощью заблокировать все соединения, что является вполне действенным решением проблемы.

Вместе с тем TezFunz2 также заявил, что Rockstar Games знает о проблеме и работает над её скорейшим устранением. Но праздничный сезон может замедлить процесс исправления.