Хакеры научились вмешиваться в чужое одиночное прохождение GTA V из-за уязвимости в коде игры

Хакеры научились вмешиваться в чужое одиночное прохождение GTA V из-за уязвимости в коде игрыRockstar Games уже осведомлены о проблеме
В ПК-версии Grand Theft Auto 5 обнаружилась новая уязвимость. С её помощью злоумышленники могут нарушать одиночные сессии других пользователей, выводя их из строя.
Фото: Game Developer
Сообщается, что в таком случае читеру даже не нужно находиться в игровой сессии для использования уязвимости. Что самое неприятное во всём этом, так это то, что всё то же самое можно сделать и в лобби Grand Theft Auto Online.
О проблеме первым рассказал пользователь Twitter под ником TezFunz2. Чтобы защититься от уязвимости, он рекомендовал использовать брандмауэр — с его помощью заблокировать все соединения, что является вполне действенным решением проблемы.
Вместе с тем TezFunz2 также заявил, что Rockstar Games знает о проблеме и работает над её скорейшим устранением. Но праздничный сезон может замедлить процесс исправления.