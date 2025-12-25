Игры
Опубликовано 25 декабря 2025, 07:01
1 мин.

Хакеры научились взламывать учетные записи PSN лишь по номеру счета и имени пользователя

Безопасники у Sony явно халтурят
Журналист французского издания Numerama рассказал о серьезной уязвимости в системе восстановления учетных записей PlayStation Network.
Хакеры научились взламывать учетные записи PSN лишь по номеру счета и имени пользователя
© Ferra

Как выяснилось, для захвата аккаунта злоумышленнику может быть достаточно имени пользователя PSN и номера любого старого счета — даже многолетней давности.

Аккаунт журналиста взломали, несмотря на включенную двухфакторную аутентификацию. Хакер сменил почту входа и имя пользователя, а также списал €9,99.

При обращении в поддержку Sony для восстановления доступа, у владельца запросили лишь никнейм PSN и номер транзакции из старого инвойса. После этого аккаунт вернули — но уже через час его снова взломали.

Связавшись с атакующим напрямую, журналист узнал, что тот использовал номер счета, опубликованный в одной из старых статей, чтобы пройти процедуру восстановления.

Позже служба поддержки запросила расширенные данные, включая дату рождения и изначальный e-mail, но на время проверки аккаунт заблокировали.

Источник:Insider Gaming
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation Network
,
#взлом
,
#хакеры