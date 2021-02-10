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Хакеры опубликовали исходный код игры от создателей Cyberpunk 2077
Интересно, как скоро случится утечка самого Киберпанка?
Накануне утром в сети появилась информация о том, что хакеры получили доступ к серверам игрового разработчика CD PROJEKT RED. Сейчас же в сети была обнаружена первая утечка данных компании — исходный код популярной карточной игры GWENT.
Общий вес файлов проекта, дебютировавшего в третьем «Ведьмаке», составляет 21,82 ГБ, пишет CyberNews. Первоначально архив с исходниками был залит на Mega.nz, но оттуда его удалили в кратчайшие сроки.
На данный момент архив можно найти на тематических формах и на 4ch. К слову, в утечке, помимо самих файлов игры, был и readme-файл. В нём злоумышленники заявили, что следующий слив состоится уже завтра, 11 февраля. В нём нас может ждать «главный босс» — исходники Cyberpunk 2077.