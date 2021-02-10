Хакеры опубликовали исходный код игры от создателей Cyberpunk 2077

На данный момент архив можно найти на тематических формах и на 4ch. К слову, в утечке, помимо самих файлов игры, был и readme-файл. В нём злоумышленники заявили, что следующий слив состоится уже завтра, 11 февраля. В нём нас может ждать «главный босс» — исходники Cyberpunk 2077.