Хакеры слили исходный код The Witcher 3 и Cyberpunk 2077

В ознаменование этого события они выложили в открытый доступ исходные коды для нескольких игр CD Projekt Red, включая The Witcher 3, Gwent и Cyberpunk 2077.

Кроме того, был опубликован архив с данными, предположительно украденными у компании Cisco в ходе прошлогодней атаки.

Разработчики уже начали компилировать The Witcher 3 из слитого кода, делясь скриншотами и видео ранних версий игры. В общей сложности данные, украденные у CD Projekt Red, занимают около 450 ГБ и содержат исходники не только игр, но и различные SDK для консолей.

Напомним, что группировка HelloKitty прогремела в 2021 году, атаковав CD Projekt Red и похитив исходные коды игр. Позже хакеры утверждали, что продали данные на теневых площадках. Атаки группировки отличались тщательностью — злоумышленники шифровали данные жертв и требовали крупный выкуп.

В 2022 году выяснилась связь HelloKitty с другой командой вымогателей – Yanluowang, что указывает на тесное сотрудничество хакеров.