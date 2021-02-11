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Сегодня в 15:48
Хакеры устроили аукцион по продаже украденного исходного кода Cyberpunk 2077
Интересно, что сейчас происходит в офисе CDPR?
В сети продолжается история с массовой утечкой файлов игровой студии CD PROJEKT RED. Вчера хакеры слили исходники карточной игры GWENT, а сегодня они устроили аукцион. В рамках мероприятия злоумышленники намерены продать украденные исходники Cyberpunk 2077 и The Witcher 3.
Как пишет The Verge, условия участия в аукционе крайне просты. Любой желающий, оставивший депозит в размере 0,1 биткоина (около 340 тыс рублей) может сделать ставку. Стартовая цена файлов — 1 млн долларов (73,7 млн рублей), а минимальный шаг ставки — 500 тыс долларов.
Финальной ценой станет та, которая удержится без изменений в течение 48 часов. При этом любом желающий может стать владельцем исходных файлов Cyberpunk 2077 и The Witcher 3, заплатив за раз 7 млн долларов (516 млн рублей).