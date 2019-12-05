Хакеры впервые полностью удалили защиту Denuvo из компьютерной игры

В чем значимость того, что ребятам из CODEX удалось искоренить защиту Denuvo? Все дело в том, что она работает по принципу отправки запросов на сервер для проверки наличия у пользователя лицензии. В итоге прежние кряки игр, в которые была вшита данная защита, всего лишь обходили систему и не более. Сейчас же хакерам наконец-то удалось просто удалить ее файлы из игры, тем самым увеличив шансы появления взломанных игр в будущем. Стоит отметить, что редакция сайта не поддерживает взломанные версии игр и приложений, в связи с чем всегда рекомендует покупать лицензионную версию ПО.

Напомним, что чуть ранее уже были взломаны такие игры с Denuvo, как Star Wars: Jedi — The Fallen Order и Borderlands 3. Но что интересно, при этом компьютерная версия Red Dead Redemption 2 все еще остается неприступной.