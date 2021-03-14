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Хакеры взломали эротическую игру про богов-извращенцев в день её выхода
Речь о Lust from Beyond
Стало известно, что прямо в день выхода была взломана эротическая игра про богов-извращенцев. Речь о тайтле Lust from Beyond, вышедшем нескольким ранее.
Ответственность за взлом игры взяла на себя группа CODEX. Напомним, что хакеры этой группы также взламывали такие игры как Borderlands 3, Far Cry: New Dawn, Resident Evil 2, Monster Hunter: World, Forza Horizon 3, Sekiro: Shadows Die Twice и прочие.
Lust from Beyond представляет из себя приключенческий тайтл о культе, поклоняемом богине похоти. Главным героем является антиквар по имени Виктор Холлоуэй, которому начали сниться сны о некой наполненной болью и развратом стране. В попытках добраться до истины он становится участником Культа экстаза.