Хакеры взломали сюжет Battlefield 6 — защиту EA обошли за месяц

Опубликовано 24 ноября 2025, 07:431 мин.
Хакеры взломали сюжет Battlefield 6 — защиту EA обошли за месяцПравда, Denuvo ломать не пришлось
Хакерская группа RUNE объявила, что обошла защиту сюжетного режима Battlefield 6 в Steam. Electronic Arts отказалась от Denuvo, применив собственную защиту и CodeVirtualizer, из-за чего взлом произошёл быстро.
Напомним, что события игры разворачиваются в ближайшем будущем: морские пехотинцы НАТО противостоят частной армии Pax Armata и пытаются предотвратить глобальный конфликт.
Сама игра вышла еще 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а уже 28 октября был добавлен бесплатный режим королевской битвы RedSec.
Недавно для игры вышло и крупное обновление California Resistance с новой картой Eastwood, временным режимом Sabotage, дробовиком DB‑12, револьвером M357 и новым боевым пропуском.
В декабре разработчики обещают зимнюю карту Empire State и режим Ice Lock.