Хакеры взломали сюжет Battlefield 6 — защиту EA обошли за месяц

Напомним, что события игры разворачиваются в ближайшем будущем: морские пехотинцы НАТО противостоят частной армии Pax Armata и пытаются предотвратить глобальный конфликт.

Сама игра вышла еще 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а уже 28 октября был добавлен бесплатный режим королевской битвы RedSec.

Недавно для игры вышло и крупное обновление California Resistance с новой картой Eastwood, временным режимом Sabotage, дробовиком DB‑12, револьвером M357 и новым боевым пропуском.

В декабре разработчики обещают зимнюю карту Empire State и режим Ice Lock.