Халява кончилась: Microsoft перестала продавать месячный пробник Xbox Game Pass всего за 1 доллар

Сообщается, что сейчас компания рассматривает новые рекламные стратегии для новых потенциальных клиентов. По словам Кари Перес, руководителя отдела глобальных коммуникаций Xbox, Microsoft «оценивает различные маркетинговые акции для новых участников в будущем».

Пробная версия за 1 доллар позволяла пользователям оформить месячную подписку на Xbox Game Pass.

Известно, что сейчас Microsoft активно работает над планом Friends & Family для Xbox Game Pass Ultimate, позволяющим подписчикам разделить преимущества с четырьмя друзьями или членами семьи.

Стоимость данного плана составляет 24 доллара в месяц, что составляет менее 5 долларов на человека. Отмена пробной версии за 1 доллар может указывать на планы по дальнейшему расширению предложения Friends & Family.