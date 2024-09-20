Халява, приди: ПК-версию God of War Ragnarok слили на торренты в день релиза

Кроме того, игра требует привязки к PlayStation Network, что осложняет её покупку в более чем 180 странах, где PSN недоступен.

В то же время разработчики не использовали мощные системы защиты авторских прав, такие как Denuvo, что позволило хакерам оперативно взломать игру.

Уже через час после релиза группировка RUNE выпустила первый рабочий «кряк», который быстро распространился по торрент-трекерам.

Таким образом, несмотря на усилия Sony по защите игры, сообщество пользователей ПК нашло способ обойти ограничения и получить доступ к новинке без покупки через официальные магазины.