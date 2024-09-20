Халява, приди: ПК-версию God of War Ragnarok слили на торренты в день релиза

Опубликовано 20 сентября 2024, 07:011 мин.
Халява, приди: ПК-версию God of War Ragnarok слили на торренты в день релизаВ России это особенно актуально
Накануне состоялся релиз ПК-версии God of War Ragnarök, однако игра недоступна в российском Steam, так как Sony приостановила деятельность в стране.
Кроме того, игра требует привязки к PlayStation Network, что осложняет её покупку в более чем 180 странах, где PSN недоступен.
В то же время разработчики не использовали мощные системы защиты авторских прав, такие как Denuvo, что позволило хакерам оперативно взломать игру.
Уже через час после релиза группировка RUNE выпустила первый рабочий «кряк», который быстро распространился по торрент-трекерам.
Таким образом, несмотря на усилия Sony по защите игры, сообщество пользователей ПК нашло способ обойти ограничения и получить доступ к новинке без покупки через официальные магазины.