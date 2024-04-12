Халява закончилась: подписка Game Pass подорожала в несколько раз. Даже в Аргентине

Стоимость годовой подписки EA Play в Аргентине взлетела с 3099 песо до 33 499 песо. Это многократное увеличение цены, которое негативно сказалось на цене Game Pass Ultimate, получаемого обходным путем через конвертацию из EA Play.

Цена на месяц подписки, конвертированной из EA Play, выросла с 200 рублей до 800-900 рублей. Но, несмотря на подорожание, Game Pass Ultimate остается дешевле PS Plus Deluxe.

На данный момент точные причины подорожания неизвестны, но очевидно, что EA решила пресечь лазейку, позволявшую пользователям из других регионов получать подписку по заниженной цене.