Характеристики новенькой консоли Nintendo Switch Pro раскрыли накануне анонса

Но сейчас появилась свежая информация, согласно которой устройство покажут в рамках игровой конференции E3 2021. Также инсайдеры опубликовали характеристики свеженькой консоли Nintendo.

Если верить утечке, девайс получит видеокарту, которая будет работать на частоте около 1 ГГц. Это позволит Switch Pro запускать игры при 120 кадрах в секунду в разрешении 720p. Но, судя по всему, адаптироваться игры будут под 60 кадров в секунду, отмечает Wccftech.

И это в портативном режиме. В стационарном новая консоль сможет выдавать картинку в 1440р. При этом GPU разрабатывает не AMD, как считалось ранее, а NVIDIA.