Характеристики новенькой консоли Nintendo Switch Pro раскрыли накануне анонса

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Характеристики новенькой консоли Nintendo Switch Pro раскрыли накануне анонсаСозданием GPU, судя по всему, занимается NVIDIA
В прошлый четверг от Nintendo ждали анонса нового поколения портативной консоли Switch. К сожалению, тогда японский IT-гигант не стал радовать фанатов долгожданной новинкой.
Но сейчас появилась свежая информация, согласно которой устройство покажут в рамках игровой конференции E3 2021. Также инсайдеры опубликовали характеристики свеженькой консоли Nintendo.
Если верить утечке, девайс получит видеокарту, которая будет работать на частоте около 1 ГГц. Это позволит Switch Pro запускать игры при 120 кадрах в секунду в разрешении 720p. Но, судя по всему, адаптироваться игры будут под 60 кадров в секунду, отмечает Wccftech.
И это в портативном режиме. В стационарном новая консоль сможет выдавать картинку в 1440р. При этом GPU разрабатывает не AMD, как считалось ранее, а NVIDIA.