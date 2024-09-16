Характеристики видеокарты PS5 Pro сравнили с RX 7700 XT, 7800 XT, RTX 4060 Ti и 4070

Судя по предоставленным характеристикам, GPU PS5 Pro больше соответствует Radeon RX 7800 XT по своим возможностям. Она превосходит RX 7700 XT в некоторых аспектах и конкурирует с RTX 4060 Ti и RTX 4070, иногда уступая им в определенных параметрах.