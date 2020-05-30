Хардкорный гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione стал временно бесплатным и получил скидку

Assetto Corsa Competizione представляет из себя гоночный симулятор, выпущенный самим чемпионатом Blancpain GT Series. В игре предусмотрен как однопользовательский, так и многопользовательский режим. Если в обычное время тайтл продается за 725, то сейчас в него можно поиграть абсолютно бесплатно. Кроме того, сейчас на игру действует 50% скидка, благодаря чему ее можно приобрести всего за 362 рубля.

Стоит отметить, что данное предложение активно ограниченное количество времени. Так, бесплатно поиграть в хардкорный гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione можно вплоть до 31 мая 20:00 по московскому времени. Загрузить игру можно по этой ссылке.