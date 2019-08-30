Хардкорный гоночный симулятор DiRT Rally временно раздают бесплатно

В ближайшие два дня каждый, кто подпишется на новостную рассылку интернет-магазина, получит в подарок бесплатную копию ралийного симулятора DiRT Rally для Steam. При этом важно отметить, что ключ, который вы получите, обязательно надо будет активировать до 5 сентября, иначе он станет неактивным. Вполне вероятно, что такие жесткие временные ограничения и позволили сделать столь популярную игру бесплатной.

Напомним, что DiRT Rally стала доступна еще в конце 2015 года и практически мгновенно завоевала огромную популярность среди игроков. Подобного эффекта получилось добиться за счет возвращения игры к корням серии — Colin McRae Rally.