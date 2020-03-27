Хардкорный раллийный симулятор DiRT Rally 2.0 продается со скидкой

В данном тайтле геймерам предоставляется возможность покататься по официальным маршрутам Чемпионата мира по ралли-кроссу FIA. Кроме того, в доступе имеются самые мощные внедорожники, когда либо созданные человеком, в числе которых VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X и Citroen C3 R5.

Напомним, что в обычное время DiRT Rally 2.0 продается за 725 рублей, однако до 6 апреля игру можно приобрести всего за 290 рублей. Кроме того, с 50% скидкой продается издание Game of the Year Edition, стоимость которого с учетом скидки упала с 1085 рублей до 542 рублей.