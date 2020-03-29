Хардкорный военный симулятор Arma 3 продается с большой скидкой

Arma 3 представляет из себя военный шутер с многопользовательским режимом. Действия в игре разворачиваются в будущем, а именно в 2030-е годы. Геймерам предоставляется возможность погрузиться в мир массовой военной “песочницы”, которая, к тому же, оснащена более чем 20 видами боевой техники и 40 видами оружия.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1199 рублей, тогда как с по акции ее стоимость упала до 359 рублей ( 70% скидка).

А с 75% скидкой, в свою очередь, можно приобрести набор Arma 3 Apex Edition, в состав которого входят: Arma 3, Arma 3 Karts, Arma 3 Helicopters, Arma 3 Marksmen, Arma 3 Apex. Если в обычное время его стоимость составляет 2715 рублей, то до 2 апреля его можно урвать за 712.