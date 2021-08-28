Хиты Ubisoft продаются с большими скидками

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Хиты Ubisoft продаются с большими скидкамиДо 7 сентября
В онлайн-магазине Ubisoft стартовала приуроченная к gamescom 2021 распродажа, С большими скидками — вплоть до 80% — продаются Assassin's Creed, Far Cry и другие хиты компании.
Так, с 60% скидкой можно ухватить Watch Dogs Legion. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 2 499 рублей, тогда как сейчас он доступен за 999.
На 75% упала стоимость Assassin's Creed Odyssey. Так, если ранее за игру просили 2 499 рублей, то сейчас она продается за 624.
С 80% скидкой, в свою очередь, продается Far Cry 5 — цена снизилась с 2 499 рублей до 499.
Ознакомиться с остальными играм , которые участвуют в акции, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция в начале сентября.