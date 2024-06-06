Хорошая мина при плохой игре: Sony удалила упоминание 8K-гейминга на коробка PS5 Slim

Интересно, что Sony пока не дала официальных комментариев по этому поводу. Возможно, эта перемена связана с готовящимся анонсом PlayStation 5 Pro, о которой ходят слухи уже не первый месяц.

Согласно инсайдерской информации от специалистов Digital Foundry, новая консоль может быть представлена во II или III квартале 2024 года и как раз поддерживать 8K-разрешение.

Такое решение может быть частью стратегии компании по разделению функционала между моделями, предоставляя 8K-гейминг только в более продвинутой версии консоли.