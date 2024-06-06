Хорошая мина при плохой игре: Sony удалила упоминание 8K-гейминга на коробка PS5 Slim

Хорошая мина при плохой игре: Sony удалила упоминание 8K-гейминга на коробка PS5 SlimНо в чем причина?
Это изменение не прошло мимо внимания игроков и вызвало множество вопросов и предположений.
На официальном сайте PlayStation Direct также заметили факт редактирования фотографии, где упоминалось 8K, были заменены новыми с указанием 4K и 120 FPS.
Тем не менее, некоторые ритейлеры продолжают продавать консоли с упаковками, где упоминается поддержка 8K, что создает путаницу среди покупателей.
Интересно, что Sony пока не дала официальных комментариев по этому поводу. Возможно, эта перемена связана с готовящимся анонсом PlayStation 5 Pro, о которой ходят слухи уже не первый месяц.
Согласно инсайдерской информации от специалистов Digital Foundry, новая консоль может быть представлена во II или III квартале 2024 года и как раз поддерживать 8K-разрешение.
Такое решение может быть частью стратегии компании по разделению функционала между моделями, предоставляя 8K-гейминг только в более продвинутой версии консоли.