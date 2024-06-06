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Игры
Опубликовано 06 июня 2024, 08:10
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Хорошая мина при плохой игре: Sony удалила упоминание 8K-гейминга на коробка PS5 Slim

Но в чем причина?
Sony незаметно убрала с упаковок PlayStation 5 Slim упоминание о поддержке 8K-разрешения, заменив его на информацию о поддержке 4K и 120 FPS.
Хорошая мина при плохой игре: Sony удалила упоминание 8K-гейминга на коробка PS5 Slim
© Ferra

Это изменение не прошло мимо внимания игроков и вызвало множество вопросов и предположений.

На официальном сайте PlayStation Direct также заметили факт редактирования фотографии, где упоминалось 8K, были заменены новыми с указанием 4K и 120 FPS.

Тем не менее, некоторые ритейлеры продолжают продавать консоли с упаковками, где упоминается поддержка 8K, что создает путаницу среди покупателей.

После

© Reddit

Интересно, что Sony пока не дала официальных комментариев по этому поводу. Возможно, эта перемена связана с готовящимся анонсом PlayStation 5 Pro, о которой ходят слухи уже не первый месяц.

Согласно инсайдерской информации от специалистов Digital Foundry, новая консоль может быть представлена во II или III квартале 2024 года и как раз поддерживать 8K-разрешение.

Такое решение может быть частью стратегии компании по разделению функционала между моделями, предоставляя 8K-гейминг только в более продвинутой версии консоли.

Источник:Reddit
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игровая консоль
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#PLAYSTATION 5