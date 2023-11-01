«Хороший русский — мёртвый русский»: разработчики S.T.A.L.K.E.R начали блокировать ютьюберов из РФ за упоминание игры

«Хороший русский — мёртвый русский»: разработчики S.T.A.L.K.E.R начали блокировать ютьюберов из РФ за упоминание игрыКогда казалось, что дно достигнуто, снизу постучались
Разработчики популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 начали блокировать каналы русскоязычных блогеров, которые упоминают их игру.
Недавно под удар попал канал «Посиделки у Дедушки Эйра», который всегда поддерживал студию в своих видео и постах.
Несмотря на лояльность блогера, его канал был заблокирован после трех подряд идущих страйков на ролики с кадрами из официальных трейлеров игры.
Ответ от поддержки GSC, который показал блогер, был отмечен русофобским оттенком. Это вызвало волну негодования среди русскоязычного сообщества, ведь даже те, кто поддерживал разработчиков, оказались заблокированными.
Стоит отметить, что произошедшее в очередной раз поднимает важный вопрос: насколько корректно поведение студии GSC и как далеко она может позволить себе заходить в подобных ситуациях?
Также интересно, как сообщество может отреагировать на подобные действия, чтобы защитить свои интересы и свободу слова?