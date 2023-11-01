«Хороший русский — мёртвый русский»: разработчики S.T.A.L.K.E.R начали блокировать ютьюберов из РФ за упоминание игры

Недавно под удар попал канал «Посиделки у Дедушки Эйра», который всегда поддерживал студию в своих видео и постах.

Несмотря на лояльность блогера, его канал был заблокирован после трех подряд идущих страйков на ролики с кадрами из официальных трейлеров игры.

Ответ от поддержки GSC, который показал блогер, был отмечен русофобским оттенком. Это вызвало волну негодования среди русскоязычного сообщества, ведь даже те, кто поддерживал разработчиков, оказались заблокированными.