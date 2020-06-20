Хоррор-игра о выживании при нападении маньяка стала временно бесплатной

Речь о Dead by Daylight, которая представляет из себя многопользовательскую игру в жанре ужасов в режиме четыре на одного. Так, одному из геймеров предстоит взять на себя роль маньяка, тогда как четырем оставшимся геймерам придется сыграть за выживших, которым необходимо спастись от опасного убийцы.

Сыграть в Dead by Daylight абсолютно бесплатно можно вплоть до 22 июня. Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как сейчас, помимо временно бесплатного доступа к игре, геймеры могут приобрести ее с 60% скидкой, то есть за 199 рублей. Приобрести игру по сниженной цене можно до 9 июля по этой ссылке.