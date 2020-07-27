Хоррор-игра о выживании в зомби-апокалипсисе продается дешевле 200 рублей

Речь об игре Daymare: 1998, которая представляет из себя хоррор-игру на выживание. Сами разработчики отмечают, что игра оснащена сверхсложной механикой выживания, а следовательно придется потрудиться для того, чтобы избавиться от врагов. По сюжету, участникам команды безопасности необходимо расследовать происшествие на секретной исследовательской базе со смертельным химическим оружием.

Напомним, что в обычное время тайтл продается за 515 рублей, однако в рамках специального предложения приобрести его можно всего за 154 рубля. Также геймерам доступна бесплатная версия, поиграв в которую можно выяснить, стоит ли она своих денег. Игра доступна по этой ссылке.