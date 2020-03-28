Хоррор-игра по мотивам фильма "Ведьмы из Блэр" продается со скидкой

Blair Witch представляет из себя психологический хоррор, основанный на популярном фильме “Ведьма из Блэр”. Действия в игре происходят в 1996 году, буквально через два года после происшествий, произошедших в первой части одноименного фильма. Геймерам предстоит играть за бывшего полицейского по имени Эллис, которому необходимо отыскать пропавшего в лесу Блэк Хиллз маленького мальчика. Однако и без того непростая задача усложнилась, поскольку в лесу начинают происходить паранормальные вещи. Так, герою, предстоит противостоять ведьме из Блэр, которая олицетворяет собой темную силу, поселившуюся в данном лесу.

Напомним, что в обычное время данная игра стоит порядка 515 рублей, тогда как с учетом скидки ее стоимость упала до 257 рублей. Акция является временной и закончится уже 30 марта.