Хоррор-игру Resident Evil Village впервые продают со скидкой

С 31% скидкой, в свою очередь, можно приобрести Resident Evil Village Deluxe Edition. В его состав вошла как сама игра, так и дополнительный контент. В обычное время набор продается за 2 448 рублей, а сейчас его можно ухватить за 1 681.

Скидки затронули и другие игры франшизы Resident Evil. В частности, с 67% скидкой продается Resident Evil 3, тогда как цена второй части упала на 60%.