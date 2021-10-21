Хоррор-игру Resident Evil Village впервые продают со скидкой

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Хоррор-игру Resident Evil Village впервые продают со скидкойДо 28 октября
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала новая распродажа, посвященная играми компании Capcom. В ее рамках популярная хоррор-игра Resident Evil Village впервые получила скидку с момента релиза.
Так, стоимость Resident Evil Village в рамках акции упала на 33% — купить игру можно за 1 339 рублей вместо исходных 1 999.
С 31% скидкой, в свою очередь, можно приобрести Resident Evil Village Deluxe Edition. В его состав вошла как сама игра, так и дополнительный контент. В обычное время набор продается за 2 448 рублей, а сейчас его можно ухватить за 1 681.
Скидки затронули и другие игры франшизы Resident Evil. В частности, с 67% скидкой продается Resident Evil 3, тогда как цена второй части упала на 60%.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидкой, можно перейдя по этой ссылке. Завершится она уже 28 октября.