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Хоррор-симулятор куклы-марионетки отдается бесплатно
Showdown Bandit
Череда бесплатных раздач продолжается! На этот раз порадовать геймеров решил сервис цифровой дистрибуции Steam, запустивший акцию, в рамках которой хоррор-симулятор куклы-марионетки отдается абсолютно бесплатно и навсегда.
Речь о прошлогодней новинке Showdown Bandit. В игре описывается история о шоу марионеток The Showdown Bandit Show, которое внезапно возобновило свою деятельность спустя некоторое время забвения. Геймерам предстоит сыграть за куклу ковбоя, которому необходимо выяснить, что именно таят в себе декорации и кто же на самом деле управляет марионетками. Несмотря на то, что инди-игра вышла относительно недавно, в Steam уже много положительных отзывов.
Стоит отметить, что раздача является временной и закончится уже 1 июня в 19:00. Загрузить игру бесплатно можно по этой ссылке.