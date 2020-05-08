Хоррор-симулятор куклы-марионетки отдается бесплатно

Речь о прошлогодней новинке Showdown Bandit. В игре описывается история о шоу марионеток The Showdown Bandit Show, которое внезапно возобновило свою деятельность спустя некоторое время забвения. Геймерам предстоит сыграть за куклу ковбоя, которому необходимо выяснить, что именно таят в себе декорации и кто же на самом деле управляет марионетками. Несмотря на то, что инди-игра вышла относительно недавно, в Steam уже много положительных отзывов.

Стоит отметить, что раздача является временной и закончится уже 1 июня в 19:00. Загрузить игру бесплатно можно по этой ссылке.