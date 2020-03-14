Хоррор-симулятор выживания продается за 41 рубль

В Amnesia: The Dark Descent игрокам предстоит играть за молодого человека по имени Даниэль, который загадочным образом оказался в старом замке, пребывая в абсолютном беспамятстве. Так, по ходу игры Даниэль будет восстанавливать свою память, углубляясь в жуткое и неизвестное путешествие в самые мрачные уголки людского разума.

Напомним, что в обычное время игра стоит порядка 419 рублей, тогда как до 20 марта ее можно приобрести за 41 рубль. Кроме того, с 90% скидкой можно также приобрести комплект Amnesia Collection, который в обычное время стоит 599 рублей.