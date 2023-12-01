Хоть что-то в нем отлично сделано: в PlayStation Portal дрифт стиков «лечится» очень просто

В отличие от своих предшественников (речь про геймпады), PlayStation Portal требует минимального вмешательства для ремонта дрейфа стиков. iFixit демонстрирует простой процесс, включающий снятие пластиковой рамки и подложки, а затем разборку стиков для больших пальцев всего за три простых шага с помощью отвертки. Подход Sony резко отличается от ее собственных контроллеров DualSense, в которых стики припаяны к материнской плате, что значительно усложняет их замену.

Выпущенный всего несколько недель назад PlayStation Portal все же получил признание. Правда лишь за удобство ремонта.