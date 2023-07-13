Хотели попробовать пищу из «Ведьмака 3»? Уже 21 ноября выйдет поваренная книга с блюдами из игры

Хотели попробовать пищу из «Ведьмака 3»? Уже 21 ноября выйдет поваренная книга с блюдами из игрыИзначально она должна была выйти ещё в 2022 году
Издательство Penguin Random House объявило о старте продаж 21 ноября кулинарной книги, посвящённой вселенной игры «Ведьмак».
В книге, созданной Анитой Сарной и Каролиной Крупецкой, авторами сайтов Nerds Kitchen и Witcher Kitchen, будут представлены блюда, вдохновлённые игрой, такие как «запечённые фрукты из Белого Сада», «пельмени от Ламберта» и рыба, приготовленная по рецепту жителей Скеллиге.
Общее количество рецептов превысит 80 и они будут разной степени сложности. Книга также будет содержать предисловие от автора «Ведьмака», Анджея Сапковского.
Отметим, что последние годы поклонники третьего «Ведьмака» достаточно активно ждали выхода данной кулинарной книги. Изначально она должна была выйти в прошлом году. Книга будет доступна на английском языке.
На данный момент официальное издание на русском языке не подтверждено.