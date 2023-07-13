Хотели попробовать пищу из «Ведьмака 3»? Уже 21 ноября выйдет поваренная книга с блюдами из игры

В книге, созданной Анитой Сарной и Каролиной Крупецкой, авторами сайтов Nerds Kitchen и Witcher Kitchen, будут представлены блюда, вдохновлённые игрой, такие как «запечённые фрукты из Белого Сада», «пельмени от Ламберта» и рыба, приготовленная по рецепту жителей Скеллиге.

Общее количество рецептов превысит 80 и они будут разной степени сложности. Книга также будет содержать предисловие от автора «Ведьмака», Анджея Сапковского.

Отметим, что последние годы поклонники третьего «Ведьмака» достаточно активно ждали выхода данной кулинарной книги. Изначально она должна была выйти в прошлом году. Книга будет доступна на английском языке.

На данный момент официальное издание на русском языке не подтверждено.