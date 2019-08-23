Киноделы массово отказываются от участия в экранизации игры Uncharted

Компания Sony уже не первый год бьётся над экранизацией популярной игры Uncharted для игровой приставки PlayStation и наткнулась на очередное препятствие. На этот раз, проект покинул режиссер Дэн Трахтенберг (Dan Trachtenberg). Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на собственные источники.

Это уже пятый режиссёр, который присоединяется и затем покидает проект. Источник отметил, что Том Холланд всё ещё остаётся на роли молодого Натана Дрейка. Что касается Трахтенберга, то причины его ухода не раскрываются, но студия уже подыскивает ему замену. Окончательно определиться с новым режиссёром планируется к осени.

Фильм по Uncharted расскажет молодости Натана Дрейка и его первой встрече с Салли. Производство экранизации Uncharted должно стартовать в начале 2020 года, а премьера запланирована на 18 декабря в США.